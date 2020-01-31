Мужчина искал на диване ключи и нащупал двухметрового удава среди подушек

Житель американского города Роуз Хилл, штат Канзас, искал ключи среди подушек на диване и нащупал двухметрового удава. Об этом сообщается на сайте телестанции WMBF-TV.

Инцидент произошел в понедельник, 27 января. Американец, пожелавший сохранить анонимность, позвонил в полицию и пожаловался, что в его дом заползла огромная змея. Патрульные отвезли удава в зоомагазин. Если хозяева пресмыкающегося не объявятся, его будут возить по школам в рамках программы по изучению рептилий.

Лейтенант Тейлор Парлье (Taylor Parlier) признался, что за 12 лет службы он впервые столкнулся с подобным случаем. «Некоторым нравится разводить дома змей, не берусь их судить. Если им нравится, то пускай. Но лично я предпочитаю собак», — иронично отметил он.

Обыкновенный удав — неядовитая змея, распространенная в Южной и Центральной Америке, а также на Малых Антильских островах. Представители этого вида достигают трех-четырех метров в длину. Как правило, самки крупнее самцов. Удавы питаются млекопитающими, птицами и рептилиями.

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