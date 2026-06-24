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17:07, 24 июня 2026Путешествия

Назвавшей жителей Китая вонючими туристке пришлось извиняться после скандала в сети

Global Times: Назвавшей жителей Китая вонючими туристке из Малайзии пришлось извиняться
Алина Черненко

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Туристке из Малайзии, назвавшей жителей Китая вонючими, пришлось извиняться за свои слова после скандала в соцсетях. Видео она опубликовала в аккаунте @ekyn.wong в TikTok, на него обратил внимание портал Global Times.

Автор ролика Нур Асикин Мохд Далил оскорбительно отзывалась о людях, с которыми столкнулись во время поездки в Поднебесную. На размещенных в сети кадрах, которые позже были удалены, она стоит в очереди с другими туристами, чтобы сесть в автобус, и прикрывает нос руками. «Так ужасно пахнет! Никто из вас не принял душ?» — говорит по-малайзийски Мохд Далил.

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В другом ролике туристка заявила, что водитель такси «плохо пахнет», а все китайцы ленятся принимать душ. Видео малайзийки вызвали волну возмущения в интернете. Многие назвали такое поведение неуважительным и постыдным, а некоторые пользователи выразили опасение, что подобные действия могут негативно повлиять на малазийцев, живущих, обучающихся или работающих за границей.

Под усиливающимся давлением туристка публично извинилась в TikTok, признав, что ее высказывания были импульсивными. Она заявила, что сожалеет о произошедшем и не хотела никого оскорблять или провоцировать вражду между странами.

«Я искренне извиняюсь за свою ошибку и любые причиненные неудобства», — сказала Мохд Далил, добавив, что в будущем будет более внимательна к своему поведению и публичным комментариям.

Ранее туристку из Европы арестовали в аэропорту Марокко из-за негативного отзыва, который она разместила в соцсетях. В своем видео девушка раскритиковала правоохранительные органы этой африканской страны.

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