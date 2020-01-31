В Египте нашли могилы жрецов с древними артефактами

Министерство по делам древностей Египта сообщило об обнаружении неизвестных могил верховных жрецов и саркофага, посвященного богу неба Гору. Открытие совершено в месте археологических раскопок в мухафазе Эль-Минья. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Всего найдено 16 гробниц с 20 саркофагами, на некоторых выгравированы иероглифы. Они находятся в районе Аль-Горейфа, примерно в 300 километрах к югу от Каира. Общие гробницы принадлежали высшим жрецам бога Тота и высокопоставленным чиновникам, которые жили, начиная с Позднего периода около трех тысяч лет назад.

Кроме того, археологи обнаружили 10 тысяч синих и зеленых статуэток ушебти, которые, согласно поверьям, в загробном мире превращались в слуг усопшего. Также найдено 700 амулетов в виде скарабеев и крылатой кобры и канопы — сосуды, в которых хранились органы, извлеченные из тел умерших в процессе бальзамирования.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!