Озвучившая Свинку Пеппу актриса отказалась от роли

18-летняя актриса Харли Берд заявила, что более не будет озвучивать Свинку Пеппу в одноименном детском мультсериале. Артистка отказалась от роли, которой занималась 13 лет, пишет Daily Mail в пятницу, 31 января.

Отмечается, что Берд зарабатывала по 1000 фунтов стерлингов (более 83 тысяч рублей) в час за озвучку. Она впервые приняла участие в работе над мультсериалом в возрасте пяти лет.

Вместо Берд озвучкой Свинки Пеппы займется девятилетняя Амели Би. Девочка заявила, что работать над мультфильмом было ее давней мечтой.

20 января стало известно, что актер Хэнк Азария, озвучивавший Апу в «Симпсонах», отказался от роли.

В марте 2019 года сообщалось, что пожарные из Лондона обнаружили в «Свинке Пеппе» сексизм. Им не понравилось слово, которое создатели сериала употребили в отношении мамы-свинки.

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