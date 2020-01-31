Россиян предупредили о новом виде клопов

В России появились тропические клопы, которые раньше встречались лишь в странах возле экватора. Об этом рассказала заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезифентологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева, передает радио Sputnik.

Как рассказала Рославцева, такие насекомые могут переносить гепатит В и другие опасные вирусы, они также устойчивы к привычным средствам борьбы. По ее словам, институту удалось разработать два препарата, которые могут навредить клопам. Они созданы на основе природного сырья диатомита — безосадочной породы, которая образовалась при отступлении моря и мирового океана, в том числе остатки раковин с острыми краями. Края нарушают покровы тела клопа, из-за чего организм иссушивается, и насекомое погибает.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по борьбе с клопами. Так, чтобы туристы не привезли домой клопов после путешествия, им советуют тщательнее проверять кровати в гостиницах. Для того чтобы не привезти этих насекомых домой из отпуска, дезинсекторы рекомендуют тщательно проверять кровати в гостиницах. Грязное белье рекомендуется складывать в плотно закрывающийся пакет, а по возвращении — отдать его в химчистку.

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