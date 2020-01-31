В Крыму изобрели полезный майонез

Специалисты Крымского федерального университета (КФУ) разработали рецепты майонезов для здорового питания. Технология производства продукта не подразумевает использования искусственных ингредиентов, передает агентство «Интерфакс».

В качестве ароматизаторов для полезного майонеза из Крыма используются масляные экстракты розмарина, сельдерея, укропа и базилика или гидролаты на их основе. Масляные экстракты создаются из сухого растительного сырья с добавлением этилового спирта, что способствует выделению среднеполярных соединений. «И масляные экстракты, и гидролаты содержат ценные химические соединения, придающие продукту вкус и аромат», — сообщила доцент кафедры технологии и оборудования производства жиров и эфирных масел Академии биоресурсов и природопользования КФУ Елена Ножко.

В описании продукта говорится, что в его состав входят вода, сухой яичный порошок, рафинированное растительное масло или купаж растительных масел со сбалансированным составом жиров и кислот, камеди гуара и ксантана. Срок годности майонеза составляет один месяц, для более длительного хранения необходимы искусственные консерванты.

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В Научно-исследовательском институте сельского хозяйства Крыма провели анализ продукта на соответствие требованиям ГОСТ. Предназначенный для здорового питания майонез намерены производить для гостинично-ресторанного сегмента.

В конце января финский журналист Юсси Ниемеляйнен связал отказ россиян от майонеза с общественным недовольством и протестами. По мнению журналиста, отказ от майонеза объясняется падением доходов граждан, из-за чего в России наблюдается увеличение протестной деятельности.

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