В России снизился спрос на майонез в предновогодний период, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка розничной торговли.

Так, в онлайн-магазине «Утконос» сообщили, что продажи продукта в период новогодних праздников упали на 5,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В торговой сети Auchan отметили, что помимо майонеза клиенты стали реже покупать соленья. При. этом спрос на красную рыбу вырос на 23 процента, а на икру — на 30 процентов.

В X5 Retail Group рассказали, что продажи на майонеза и крабовых палочек на платформе perekrestok.ru упали на 20 процентов относительно аналогичного сезона 2018 года.

По данным аналитиков Ozon, спрос на майонез снизился на 60 процентов. Отмечается, что это связано с «модой на здоровый образ жизни». Эксперты пояснили, что клиенты в два раза чаще в предновогодний период покупали греческий йогурт, который используется в качестве диетического соуса.

В декабре врач-диетолог Мария Дубская рассказала о самых вредных вредных продуктах новогоднего стола. Возглавил «антирейтинг» майонез. Его посоветовали заменить на греческий или обычный йогурт. Вместо сверхжирной заправки эксперт порекомендовала использовать в блюдах греческий йогурт либо обычный йогурт без злаков и наполнителей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!