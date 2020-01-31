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В Подмосковье подаренная пума запугала соседей

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В Подмосковье жители одного из многоэтажных домов потребовали у своего соседа избавиться от пумы, подаренной им дочери на день рождения. Сначала животное выглядело как котенок, но потом выросло и превратилось во взрослую кошку, которую с трудом удерживают на поводке хозяева. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Пума, по словам местных жителей, ведет себя как дикий зверь, который вышел на охоту. Канал выяснил, что владельцу кошки принадлежит мясной магазин в доме. Мужчина недавно повесил на вход табличку «Запрещается вход с животными», однако сам выгуливает питомца в том числе и на детской площадке.

Мужчина данный факт отрицает: он гуляет с пумой строго по режиму — в час ночи, когда на улице уже пусто. Тот случай на площадке хозяин животного называет случайностью. По его словам, зверь не представляет никакой опасности. Владелец кошки собирается перевезти ее в частный дом, однако показать каналу, в каких условиях пума содержится в настоящее время, отказался.

Запуганные соседи уже готовят заявления в соответствующие контролирующие органы и полицию. Опрошенные эксперты говорят, что даже молодые пумы могут сильно поцарапать и погрызть. Они опасны для человека, а их выгул в общественных местах категорически запрещен.

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