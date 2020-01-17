Россиянка завела в квартире двадцать собак и запугала соседей

Жительница поселка Угловое в Приморском крае завела в квартире более 20 собак, которые держат в страхе весь район. Об этом сообщает «АиФ-Приморье».

Соседи собачницы не могут смириться с нескончаемым лаем животных. Из-за «выедающего глаза» собачьего запаха люди в январские холода вынуждены держать окна открытыми.

Жильцы подъезда, где расположена злополучная квартира, напуганы таким соседством. «Самое страшное начинается, когда покидаешь свою квартиру. Собаки могут напасть на человека и уже несколько раз бросались на нас», — рассказали изданию очевидцы. Хозяйка животных ведет себя так же агрессивно, как и ее питомцы. Попытки урегулировать ситуацию пока что ни к чему не привели.

Любовь соседей к животным также усложнила жизнь англичанки из графства Линкольншир. На протяжении двух лет она не могла спокойно спать из-за непрекращающихся голубиных атак. Ее сосед установил кормушку для птиц, из-за чего участок и дом женщины покрылись пометом.

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