Россияне решили накупить крыс перед Новым годом

В канун Нового года россияне решили накупить крыс, спрос на грызунов увеличился более чем в два раза. Причина — по китайскому календарю 2020-й будет годом Белой Металлической Крысы, пишет газета «Аргументы и факты» со ссылкой на исследование портала объявлений.

Опрошенные изданием ветеринары утверждают, что дарить грызунов ни в коем случае не надо. Подарок может оказаться ненужным, и животное просто выбросят на улицу.

Зоозащитник Карен Даллакян напомнил, что на городских помойках часто видят крыс нехарактерных окрасов: белого или голубоватого. «Вот это как раз те, от которых хозяева избавились. Они не боятся человека, подходят близко к жилищу, чего дикие бы никогда не сделали. А сколько болезней они переносят!», — посетовал Даллакян. Он советует приобретать грызунов только у заводчиков, требуя перед этим показать анализы животных.

Ранее эксперты подсчитали, что в среднем россияне, имеющие домашних животных, тратят на содержание одного питомца 1,5 тысячи рублей в месяц.

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