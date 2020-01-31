Оценена стоимость транзита российского газа через Украину

Транзит российского газа через Украину в Европу с начала года подорожал на два процента. За пять лет стоимость может составить порядка семи миллиардов долларов. Такую оценку дал принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на проект договора между «Нафтогазом» и «Газпромом».

По условиям соглашения, транзит тысячи кубометров топлива обойдется в 31,72 доллара. Источник издания близкий к ходу переговоров между компаниями указал, что несмотря на рост тарифа, объемы прокачки газа через Украину снизились. В 2019-м через территорию Украины прошло около 90 миллиардов кубометров, то есть почти в 1,5 раза больше текущего плана. Если «Газпром» решит нарастить поставки в Европу, тариф вырастет, максимальный рост ставки — 45 процентов.

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В конце прошлого года, оценивая доход от транзита, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что он составит не менее семи миллиардов долларов за пять лет. Согласно контракту, «Газпром» гарантирует прокачать не менее 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре года.

Прямые поставки российского газа на Украину прекратились в 2015 году. В ходе переговоров о новом контракте на транзит в ЕС Москва увязывала соглашение с возможностью возобновления поставок. Однако 30 декабря 2019-го стороны подписали контракт без упоминания продажи газа на Украину, этот вопрос Москва и Киев договорились обсудить позднее.

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