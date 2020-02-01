Угрожавшую взорвать себя и самолет россиянку отправили под домашний арест

Суд подмосковного города Домодедово на два месяца отправил под домашний арест пассажирку рейса Симферополь — Москва Антонину Полодиянцеву, которая во время полета угрожала взорвать себя и самолет. Об этом сообщает ТАСС.

«В отношении Полодиянцевой Антонины Викторовны избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца», — заявили в суде.

30 января пассажирский лайнер, совершавший перелет из Симферополя в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово. На борту находилась 35-летняя Антонина Полодиянцева, которая угрожала взорвать себя и самолет, встав в проходе салона с сумкой в руках. Позже сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать женщину. Также отмечалось, что предположительно нарушительница находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Позже женщина объяснила свое поведение страхом летать. По ее словам, перед полетом она выпила только корвалол. Полодиянцева также заявила, что не осознавала свои действия, отметив, что не употребляет ни наркотики, ни алкоголь.

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