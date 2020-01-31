Угрожавшая взорвать себя и самолет россиянка объяснилась

Видео: t.me/Lshot

Угрожавшая взорвать самолет авиакомпании S7 россиянка объяснила свое поведение. Видео с ее допросом публикует Telegram-канал LShot.

По словам 35-летней Антонины Полодиянцевой, она очень боится летать и пьет корвалол перед рейсом. «Я просто плохо полет переношу, сознание теряю. Поэтому произошла такая ситуация», — отметила пассажирка, добавив, что она не употребляла алкоголь и не осознавала, что делает в момент инцидента.

«Я когда захожу в самолет, я всегда говорю стюардессам: "Девочки, есть нашатырь? Если что, наблюдайте за мной"», — уточнила Полодиянцева. Кроме того, россиянка извинилась перед попутчиками, которых могла напугать своими угрозами.

30 января пассажирский лайнер, совершавший перелет из Симферополя в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово. На борту находилась 35-летняя Антонина Полодиянцева, которая угрожала взорвать себя и самолет, встав в проходе салона с сумкой в руках. Позже сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать женщину. Также отмечалось, что предположительно нарушительница находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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