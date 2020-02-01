Жена принца Гарри Меган Маркл нашла еще одну работу в качестве наставника в канадском реалити-шоу о вторых свадьбах. Об этом пишет издание Page Six.

По информации источника, близкого к съемочной группе, речь идет о шоу I Do, Redo. Маркл будет помогать своей лучшей подруге, стилисту свадеб Джессике Малруни.

Издание пишет, что супруга принца Гарри будет помогать участницам шоу вступить в новый брак. Гонорар Маркл за один съемочный день составит 588 долларов (около 37,5 тысячи рублей).

Кроме того, ранее Маркл заключила контракт со студией Disney на озвучивание персонажей из мультфильмов. Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации, занимающейся сохранением дикой природы и защитой животных от браконьеров.

Ранее Маркл была замужем за американским кинорежиссером Тревором Энгельсоном. Супруги прожили в браке два года. Спустя пять лет после развода она вышла замуж за принца Гарри.

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8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от королевских привилегий. Они выразили желание в дальнейшем стать финансово независимыми. С весны этого года они перестанут выполнять обязанности членов королевской семьи и лишатся титулов Его и Ее Королевское Высочество. Принц Гарри признался, что опечален отказом от титула, однако был вынужден пойти на такие меры в интересах жены и ребенка.

19 мая 2018 года в Виндзорском замке прошла свадьба Гарри и Меган Маркл. Известно, что родственники принца отговаривали его от брака с американской актрисой из-за ее рода деятельности.

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