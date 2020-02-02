Обманутая матерью женщина нашла родного отца по соседству

Жительница Великобритании Эмма Купер (Emma Cooper) сделала ДНК-тест, чтобы найти своего родного отца, а затем узнала, что он живет в соседнем от нее доме. Эту историю рассказало издание The Mirror.

В детстве Эмма Купер обожала своего отца Рэя (Ray). Они были так близки, что ее братья и сестры шутили, что она была любимым ребенком в семье. Когда ей было 16 лет, отец погиб в автокатастрофе.

Спустя 12 лет, когда Эмма планировала свадьбу, ей понадобилось свидетельство о рождении. В документе в графе «отец» стоял прочерк. Тогда мать обманутой Эммы рассказала, что Рэй не был ее биологическим родителем, однако женщина не поверила.

В прошлом году Эмма решила сделать ДНК-тест. Слова ее матери подтвердились — Рей не был биологическим отцом. В конце концов она выяснила, что когда ее матери было 30 лет, она завела отношения с 18-летним молодым человеком и забеременела от него.

Некоторые родственники знали об этой семейной тайне, однако молчали много лет. Эмма воспользовалась социальными сетями и списками избирателей, чтобы отыскать место жительства отца — некоего Тревора Рейнджера (Trevor Ranger).

Оказалось, он жил по соседству рядом с Эммой всю ее жизнь. «Я выросла во лжи. Если бы мне сказали правду с самого начала, это не было бы настолько больно», — призналась 38-летняя Эмма.

Рейнджер был рад узнать, что имеет дочь. Теперь каждые выходные они проводят вместе и ходят под парусом. Эмма планирует провести еще одну свадебную церемонию со своим мужем, чтобы ее отец мог увидеть свадьбу дочери.

Ранее благодаря социальным сетям жительница Великобритании Карен Харрис (Karen Harris) нашла давно потерянного отца. Ее биологические родители отказались от нее сращу после рождения, она знала лишь имя и фамилию отца. Однажды Facebook предложил добавить в друзья Тревора Линдена (Trevor Linden). Женщина догадалась, что это был ее отец.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!