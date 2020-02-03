Украина резко нарастила закупки «американских» цыплят в России

В последние четыре года Украина резко нарастила закупки цыплят в России. Главным поставщиком оказалась дочерняя компания американской Aviagen, производственные мощности которой расположены в Тульской области. Об этом со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) пишет News.ru.

За это время объем поставок увеличился почти в пять раз, при этом в 2019 году он почти удвоился по сравнению с 2018-м, достигнув показателя 43,7 тонны. В денежном выражении рост составил только 53 процента. Кроме того, в прошлом году получить удалось меньше — 1,4 миллиона долларов против 1,5 миллиона.

Как отмечают аналитики, за рубеж из России идут цыплята, которые выращены в локализованных компаниях. В частности, за те же четыре года суммарный экспорт «дочки» Aviagen вырос с 20,5 миллиона рублей до 207 миллионов в 2019-м.

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Глава проектов консалтинговой компании «НЭО Центр» Екатерина Михалева рассказала, что в общей сложности «иностранных» цыплят из России за год экспортировали на сумму 309 миллионов рублей, что в восемь раз больше, чем в 2016-м.

В свою очередь в Российском птицеводческом союзе рассказали, что украинское направление выросло в том числе и за счет поставок в самопровозглашенную Луганскую народную республику.

В декабре сообщалось, что с января по ноябрь 2019 года импорт картофеля на Украину вырос в 700 раз по сравнению с тем же периодом 2018-го. В результате в октябре-ноябре до половины всех продаж картофеля в рознице пришлось на привозной продукт, в основном из России.

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