Российский бармен сломал клиенту шею при «экстремальной» подаче коктейля

В Москве бармен-стажер сломал клиенту шею при экстремальной подаче коктейля. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщил собеседник агентства, инцидент произошел 14 декабря 2019 года в баре KillFish на Новослободской улице. Экстремальная подача заключалась в том, что клиент надевал на голову танковый шлем, выпивал порцию алкоголя, а бармен ударял его по голове металлическим кегом — емкостью для хранения и транспортировки пива.

В тот день коктейль подавали 19-летнему жителю Москвы. Бармен не рассчитал силу удара, и посетитель упал на пол. Его госпитализировали с переломами трех шейных позвонков и ушибом спинного мозга средней тяжести.

1 февраля 2020 года против бармена возбудили уголовное дело по статье 118 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Москве кассир супермаркета «Дикси» уличил покупателя в краже банки кофе и ударил его в живот. Через несколько дней мужчина умер от разрыва селезенки. Кассира задержали.

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