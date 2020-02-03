В РПЦ оценили прогноз Цукерберга на ближайшее десятилетие

В Русской православной церкви (РПЦ) оценили прогноз основателя Facebook Марка Цукерберга на ближайшее десятилетие. По мнению замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, любые технологии могут приносить и пользу, и вред человечеству. Его слова приводит РИА Новости.

«Все зависит от пользователя, его нравственного выбора, способности соотносить свои действия с представлением о высоком богоданном достоинстве человека, своим собственным и достоинством окружающих», — объяснил Кипшидзе.

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Единственной технологией с «богоборческим характером» он назвал комплекс исследований, цель которых — создать новый человеческий вид, «некий синтез физиологии и кибертехнологий, желательно бессмертный».

Ранее, в январе, Цукерберг напророчил в ближайшие десять лет приход молодежи к власти, появление новой социальной платформы, изменение способов управления цифровыми сообществами и другое. Всего он перечислил пять трансформаций общества, которые показались ему наиболее важными.

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