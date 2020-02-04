Жених к свадьбе откормит невесту до 270 килограммов

Жительница американского города Уэст-Честер, штат Пенсильвания, рассказала об отношениях с женихом, который откармливает ее к свадьбе. Об этом пишет Daily Mail.

26-летняя Джессика Уилсон (Jessica Wilson) весит 204 килограмма и мечтает располнеть до 270 килограммов. В августе 2019 года она познакомилась с 34-летним Эриком Бадденхагеном (Eric Buddenhagen), который весил 86 килограммов и хотел найти крупную женщину, которая позволит ему перекармливать ее.

На первом свидании Джессика сообщила Эрику о своей мечте. Через месяц он учредил регулярные «обжорные» дни, которые они проводят в ресторане. Пока женщина объедается, мужчина гладит ее живот и уговаривает не останавливаться и есть побольше. В обычные дни Джессика поглощает до пяти тысяч килокалорий, а в «обжорные» съедает вдвое больше.

В декабре 2019 года Джессика обручилась с Эриком. Она рассчитывает, что в 2020 году ее вес достигнет 270 килограммов, после чего они сыграют свадьбу.

В 2018 году сообщалось, что жительница Австралии откормила сестер перед собственной свадьбой, чтобы выглядеть лучше них. Для этого она каждое утро поила их смузи, в который тайно добавляла протеиновый порошок из магазина спортивного питания.

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