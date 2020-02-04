Автора «экстремистской» картины о России решили выдвинуть в Госдуму

Художника Васю Ложкина (Алексея Куделина), картину которого «Великая прекрасная Россия» на протяжении двух лет считали экстремистской, решили выдвинуть в Государственную думу. Он может стать депутатом от новой партии «Зеленая альтернатива», документы о регистрации которой уже направлены в Минюст. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщает «Коммерсантъ».
«Был разговор такой. Они за все хорошее против всего плохого. Ну почему бы и нет», — подтвердил художник.
Глава создаваемой партии Руслан Хвостов заявил, что она планирует выдвинуть Васю Ложкина в качестве кандидата на довыборах в нижнюю палату уже в сентябре текущего года. Кроме того, политическая сила намерена участвовать в парламентских выборах 2021 года, по итогам которых в России будет сформирована Государственная дума нового созыва.
Учредительный съезд «Зеленой альтернативы» должен состояться 10 марта. На странице партии в Facebook сообщается, что это «сообщество людей, знаний и технологий», которое занимается «решением актуальных экопроблем России».
По данным собеседников «Коммерсанта», близких к администрации президента, проект создания партии «Зеленая альтернатива» согласован в Кремле. По их сведениям, он предполагает создание не чисто экологического движения, а «умеренной левой экологической партии европейского типа».
Картину Васи Ложкина «Шестая часть суши» (известна как «Великая прекрасная Россия») признали экстремистским материалом в 2016 году без ведома художника. На ней изображена карта Евразии, часть которой подписана как «Великая прекрасная Россия», а остальные — надписями «хачи», «чуркобесы», «хохлы», «пидарасы всякие», «степь и говно» и так далее. Ответчиком по делу выступал Роман Быков, разместивший работу хухожника в интернете, третьими лицами — Роскомнадзор и Минюст.
14 августа 2018 года Новосибирский областной суд отменил это решение районного суда. Была подана апелляция, после чего Октябрьский районный суд Новосибирска при повторном рассмотрении дела отказался признать «Великую прекрасную Россию» экстремистской.