Российский министр здравоохранения защитился от коронавируса горнолыжной маской

Говорит Москва / Telegram

Глава Минздрава Забайкальского края Валерий Кожевников во время посещения зараженного коронавирусом гражданина Китая пользовался горнолыжной маской, находясь в инфекционном боксе. На это обратила внимание радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале, опубликовав видео из больницы.

Остальные элементы защитной одежды для работы с инфекционными больными на чиновнике выглядели соответствующими нормам.

Кожевников посетил пациента 3 февраля. Он лично обследовал китайца, обратил внимание на его чистые легкие и удовлетворительное состояние. Однако, по его словам, «остаточные явления в виде кашля еще есть». Также министр здравоохранения дал рекомендации медперсоналу по лечению.

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