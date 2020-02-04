Белоруссия опровергла информацию о создании учебного центра НАТО

Министерство обороны Белоруссии опровергло появившуюся информацию о создании учебного центра НАТО в стране, передает Sputnik.

Распространяемая информация о якобы ведущихся переговорах по созданию такого центра не соответствует действительности, заявили в пресс-службе ведомства.

Сообщения о том, что Минобороны ведет переговоры о размещении учебного центра НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира», ранее появились в ряде Telegram-каналов.

1 февраля Белоруссию посетил с визитом госсекретарь США Майк Помпео, который провел переговоры с лидером страны Александром Лукашенко. Во время визита Помпео заявил, что США могут полностью обеспечить Белоруссию нефтью. Министр иностранных дел республики Владимир Макей сообщал, что с госсекретарем обсуждались перспективы взаимодействия Белоруссии с НАТО.

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