Сотрудники ФСБ помешали снять полмиллиарда рублей со счетов покойника

В одном из банков Санкт-Петербурга сотрудники ФСБ пресекли попытку четверых мужчин снять по подложным документам со счетов покойника 580 миллионов рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, подозреваемые представили поддельное нотариально заверенное свидетельство о смерти, а также право на наследство московского бизнесмена, умершего в 2019 году. Они попросили банковских служащих перевести средства с десяти счетов покойника на один, который был ими предварительно открыт.

Но предполагаемым мошенникам помешали сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

«Ну, не получилось опрокинуть пол-лярда, бывает. Пойдем в тюрьму», — сказал один из задержанных. Мужчины сразу признались в преступлении.

Двое из четверых по решению суда отправились в СИЗО. Вопрос об избрании меры пресечения двум остальным их сообщникам будет решаться 5 февраля. Известно, что подозреваемые из разных регионов: с Урала, Краснодарского края, Москвы и Петербурга. Последний ранее работал в службе безопасности одного из российских банков.

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