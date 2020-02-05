Евросоюз ужесточит правила вступления в альянс

Евросоюз подготовил новые правила, ужесточающие условия вступления в альянс. Об этом сообщает Radio Free Europe со ссылкой на документы Европейской комиссии.

Еврокомиссия разработала новую методологию после временного прекращения переговоров с Северной Македонией и Албанией. Документ получил название «Улучшение процесса вступления — заслуживающая доверия перспектива Евросоюза для Западных Балкан». Известно, что одним из главных инициаторов его разработки стала Франция.

Согласно тексту, государства-члены ЕС смогут вносить более ощутимый вклад в процесс вступления, в том числе посредством мониторинга на местах через своих экспертов. «У государств-членов также будет возможность более регулярно анализировать и контролировать общий прогресс», — говорится в проекте. Задержки в проведении необходимых реформ могут привести к санкциям, например, к приостановке финансирования.

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Предложенный план должен быть утвержден на саммите в Брюсселе в марте 2020 года. Новые правила будут распространяться на Албанию, Боснию и Герцеговину, Косово и Северную Македонию.

Известно, что Сербия и Черногория, которые могут войти в Евросоюз уже в 2025 году, не попадут под действие новых правил. Однако Белграду необходимо заключить юридически обязывающее соглашение о нормализации отношений между Сербией и Косовом.

В Евросоюзе на настоящий момент состоят 27 государств.

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