Для помощи ветеранам создали мобильное приложение

Общероссийский народный фронт разработал мобильное приложение для помощи ветеранам, сервис начал работать в ряде регионов. Об этом сообщается на сайте «ФедералПресс» в среду, 5 февраля.

Приложение «ОНФ. Помощь» позволяет решать проблемы, которые находятся в компетенции органов власти и добровольческих организаций. Пока сервис начал работать в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ульяновской области и Приморском крае. По всей России приложение заработает с 21 февраля.

Нажать на кнопку помощи в мобильном приложении может не только ветеран, но и его родственники, социальные работники или соседи. После поступления запроса в организации выработают алгоритм оказания поддержки, говорится в сообщении. Какие именно вопросы можно будет решить через приложение, пока не уточняется.

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