Некоролевский внешний вид Кейт Миддлтон разочаровал прождавшего ее час ребенка

Некоролевский внешний вид Кейт Миддлтон расстроил ребенка, мечтавшего о встрече с принцессой. Об этом сообщает Mirror.

Риан Костелло (Rhian Costello) и ее маленькая дочь Аннабель (Annabel) из города Мамблс, Уэльс, приехали на морскую спасательную станцию, чтобы увидеть герцога и герцогиню Кембриджских во время их визита во вторник, 4 февраля. Мать Аннабель поделилась, что дочь обожает Золушку и всегда мечтала встретиться с настоящей принцессой.

Однако, когда девочка увидела Миддлтон, она разочаровалась. «Я думала, ты выглядишь как Золушка», — сказала Аннабель, час прождавшая герцогиню. Жена принца Уильяма извинилась перед ребенком за то, что выбрала неподходящее платье.

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Мать девочки отметила, что, несмотря на недоразумение, ее дочь восхитило поведение Миддлтон. «Аннабель удивилась, что сама принцесса обняла ее и извинилась за свой внешний вид. Я надеюсь, что через 10 лет она поймет, какая ей выпала честь», — отметила Костелло.

В декабре 2019 года дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон появились на рождественской службе и восхитили фанатов. Пара взяла Джорджа и Шарлотту на службу впервые, чем порадовала пользователей социальных сетей. «Джордж и Шарлотта, вы делаете мой день», «Шарлотта выглядела как кукла и так хорошо взаимодействовала с толпой», «Джордж прекрасен» — писали они.

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