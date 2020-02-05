Некоролевский внешний вид Кейт Миддлтон разочаровал прождавшего ее час ребенка

Некоролевский внешний вид Кейт Миддлтон расстроил ребенка, мечтавшего о встрече с принцессой. Об этом сообщает Mirror.
Риан Костелло (Rhian Costello) и ее маленькая дочь Аннабель (Annabel) из города Мамблс, Уэльс, приехали на морскую спасательную станцию, чтобы увидеть герцога и герцогиню Кембриджских во время их визита во вторник, 4 февраля. Мать Аннабель поделилась, что дочь обожает Золушку и всегда мечтала встретиться с настоящей принцессой.
Однако, когда девочка увидела Миддлтон, она разочаровалась. «Я думала, ты выглядишь как Золушка», — сказала Аннабель, час прождавшая герцогиню. Жена принца Уильяма извинилась перед ребенком за то, что выбрала неподходящее платье.
Мать девочки отметила, что, несмотря на недоразумение, ее дочь восхитило поведение Миддлтон. «Аннабель удивилась, что сама принцесса обняла ее и извинилась за свой внешний вид. Я надеюсь, что через 10 лет она поймет, какая ей выпала честь», — отметила Костелло.
В декабре 2019 года дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон появились на рождественской службе и восхитили фанатов. Пара взяла Джорджа и Шарлотту на службу впервые, чем порадовала пользователей социальных сетей. «Джордж и Шарлотта, вы делаете мой день», «Шарлотта выглядела как кукла и так хорошо взаимодействовала с толпой», «Джордж прекрасен» — писали они.