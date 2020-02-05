Названо самое опасное место для заражения коронавирусом

Самым опасным местом в офисах для заражения коронавирусом назвали лифт. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на главу специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжуна Наньшаня.

В лифтах плохая вентиляция: размер кабин зачастую даже меньше туалетов. Человек может думать, что находится в безопасности, если едет в лифте один, однако забывает, что в кабине кто-то мог до него чихать или кашлять. Коронавирус способен выживать вне человеческого организма до двух суток на сухих поверхностях, а в жидких средах еще дольше, поэтому кнопки в лифте также могут являться источниками инфекции.

Китайские медики советуют ездить в лифтах только в маске и не нажимать на кнопки голыми руками. После поездки необходимо тщательно мыть руки с мылом как минимум в течение 20 секунд.

По данным на 5 февраля, от коронавируса 2019-nCoV умерли 492 человека. Вспышка заболевания впервые зафиксирована в китайском городе Ухане в конце декабря 2019-го. Помимо КНР, заболевание выявлено еще более чем в 20 странах, в том числе и в России. Специфического препарата от коронавируса, которым в мире заразилось уже почти 25 тысяч человек, пока что не существует.

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