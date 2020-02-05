Разработан сервис для распознавания фотошопа на снимках

Дочерняя компания Alphabet Inс. (владелец поисковой системы Google) Jigsaw разработала бесплатный сервис Assembler, с помощью которого можно отличить реальные фотографии от поддельных и обнаружить следы редактирования фотографий. Об этом сообщила газета The New York Times.

В описании проекта сказано, что сервис направлен на борьбу с дезинформацией. Он состоит из семи «детекторов», разработанных на основе самообучаемых нейросетей, каждый из которых служит для распознавания определенного типа техники «фотоманипуляции». Проект разработан учеными из калифорнийского университета Беркли, университета Мэриленда, Неаполитанского университета (Италия) и Национального института стандартов и технологий США.

Менеджер по продукции Jigsaw Сантьяго Андриго пояснил изданию, что сервис будет особенно полезным для журналистов крупных новостных агентств, поскольку его можно использовать для проверки «вирусных» новостей и изображений с фотошопом. Компания также анонсировала разработку интерактивной платформы, где будут собраны крупные кампании по дезинформации со всего мира.

Многих знаменитостей не раз уличали в злоупотреблении фотошопа. Например, семья Кардашьян-Дженнер нередко попадается на использовании фотошопа в своих Instagram-публикациях. Так, американскую телезвезду Ким подловили на применении фоторедакторов на одном из ранее опубликованных снимков, а ее младшую сестру Кайли Дженнер уличили в злоупотреблении ретуши снимков.

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