Пассажир оставил в туалете самолета заряженный пистолет и вызвал панику на борту

Пассажир авиакомпании British Airways спровоцировал панику на борту самолета, оставив в туалете заряженный пистолет. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел на лайнере, который направлялся из Нью-Йорка в аэропорт Хитроу в Лондоне. Как стало известно изданию, перед взлетом один из туристов обнаружил в уборной пистолет Glock 19 и паспорта, принадлежавшие бывшему британскому премьер-министру Дэвиду Кэмерону и его телохранителю.

Потрясенный находкой путешественник сообщил об этом экипажу, в результате чего вылет задержали на час. Оказалось, что Кэмерон летел в бизнес-классе с супругой и телохранителем. После возникновения паники в салоне он попытался успокоить попутчиков, объяснив, что сотрудникам охраны допускается проносить с собой оружие в самолет.

После случившегося телохранителя временно отстранили от обязанностей, а власти приступили к расследованию инцидента.

В октябре российский самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира с травматическим пистолетом. Воздушное судно направлялось из Москвы в Бургас (Болгария). Сообщалось, что мужчина забыл сдать оружие в багаж перед полетом и рассказал об этом стюардессе.

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