Российский самолет экстренно приземлился из-за пассажира с пистолетом на борту

Российский самолет, выполнявший рейс из Москвы в Бургас (Болгария), экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира с травматическим пистолетом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мужчина забыл сдать оружие в багаж перед полетом и рассказал об этом стюардессе. Командир воздушного судна принял решение прервать полет и приземлиться в Ростове-на-Дону для выяснения обстоятельств.

По словам представителя пресс-службы управления на транспорте МВД России по СКФО, пассажира доставили в дежурную часть, а пистолет изъяли. Он предоставил все необходимые документы на оружие.

Самолет с остальными пассажирами вылетел в Бургас. Информации о том, как мужчина смог пронести пистолет на борт, нет.

Следственный комитет начал проверку по этому инциденту. Следователи должны будут выяснить, как в аэропорту Шереметьево допустили подобное.

В январе 2019 года пассажирка авиакомпании Delta Air Lines пронесла огнестрельное оружие на рейс Атланта — Токио из-за несоблюдения сотрудниками аэропорта стандартных процедур досмотра.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!