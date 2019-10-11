Проникший с пистолетом на борт самолета россиянин раскрыл детали инцидента

Россиянин, проникший на борт самолета с травматическим пистолетом в ручной клади, намерен судиться с сотрудниками аэропорта Шереметьево. Об этом он рассказал «Московскому комсомольцу».

Пассажиром с оружием оказался московский бизнесмен Эдуард Хачатурян. По его словам, работники воздушной гавани не заметили пистолет дважды, когда он проходил спецконтроль. «Причем пену для бритья заметили, заставили выбросить в мусорку. Объем баллончика был больше 100 миллилитров. Демонстративно остановили, заставили избавиться от пены. Ну ладно, выбросил. А пистолет лежал рядом в кармане сумки, не заметили», — сказал он.

Хачатурян признался, что вытащить из сумки пистолет перед отпуском он просто забыл. Оружие, как добавил пассажир, было в разобранном состоянии. Он добавил, что во время полета ему пришлось обратиться к бортпроводникам и рассказать об инциденте, так как он «осознавал всю серьезность ситуации». Даже несмотря на то, что разрешение на ношение оружие было, этот документ не действителен в Европе, отметил россиянин. «Поэтому пистолет я передал бортпроводнику. Самолет посадили в Ростове-на-Дону. Остался на ночь в гостинице. С женой и ребенком 11 лет», — рассказал он.

Оружие осталось в отделе транспортной полиции, а мужчину оштрафовали на три тысячи рублей «за якобы халатность». Вернувшись в Москву, бизнесмен намерен во всем разобраться, в том числе при помощи суда.

Российский самолет 10 октября экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира с травматическим пистолетом. Воздушное судно направлялось из Москвы в Бургас (Болгария). Сообщалось, что мужчина забыл сдать оружие в багаж перед полетом и рассказал об этом стюардессе. Командир воздушного судна принял решение прервать полет для выяснения обстоятельств. Следственный комитет начал проверку по этому инциденту.

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