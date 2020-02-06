«АвтоВАЗ» приостановит производство

Российский автогигант «АвтоВАЗ» приостановит часть производства 7 и 8 февраля. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на председателя профсоюза автозавода Сергея Зайцева.

«АвтоВАЗ» решил временно прервать выпуск автомобилей на линии предприятия, где собирают Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan и Renault Sandero. 7 февраля режим простоя будет действовать в вечернюю смену, а 8 февраля — в дневную. При этом задействованные в сменах сотрудники получат две трети зарплаты.

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Приостановка производства связана с более низким спросом на выпускаемые автомобили. По той же причине «АвтоВАЗ» ограничивал работу завода 9, 10, 18 и 25 января.

В то же время, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в январе 2020 года по сравнению с январем 2019-го продажи новых автомобилей Lada в России выросли на один процент с 21 531 до 21 790 машин.

Общий рост российского рынка новых легковых и легких коммерческих машин составил 1,8 процента: 102 102 автомобилей в январе 2020-го против 100 303 за аналогичный период прошлого года.

По итогам 2019 года отмечалось падение продаж новых легковых автомобилей в России: они снизились на 2,3 процента по сравнению с 2018-м, составив 1,76 миллиона штук. Падение произошло впервые с 2016 года, когда оно составило 11 процентов.

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