В Британии изготовили четыре пятикилограммовых монеты из золота

Королевский монетный двор Великобритании изготовил четыре одинаковых золотых монет весом в пять килограммов, номиналом в пять тысяч фунтов стерлингов и стоимостью в 300 тысяч фунтов (24,5 миллиона рублей) каждая. Об этом сообщает Metro.

Также была отчеканена монета поменьше — ее вес и номинал составили два килограмма и две тысячи фунтов соответственно, а стоимость оценивается в 199,5 тысячи фунтов (16,3 миллиона рублей).

Монеты созданы в рамках серии, прославляющей гравировщиков, внесших наибольший вклад в чеканку монет Великобритании. На них изображена принцесса Уна со львом из поэмы Эдмунда Спенсера «Королева фей». Данный дизайн придумал Уильям Вайон, служивший главным гравировщиком Королевского монетного двора с 1828 по 1851 год. Как пишет The Independent, монеты отлиты из золота 999 пробы.

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Их изготовили для прохождения специального испытания под названием «The Trial of the Pyx». Каждый год одна из двенадцати старейших ювелирных компаний страны Goldsmiths’ Company отбирает несколько изготовленных Королевским монетным двором за предыдущие 12 месяцев монет, чтобы проверить их качество. Это испытание проводится с 1248 года. В ходе испытания в трех монетах сделают отверстия, чтобы взять образец и проанализировать состав каждой из них. Потом они будут расплавлены. Оставшаяся пятикилограммовая и двухкилограммовая монеты продадут частным коллекционерам.

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