Массовый митинг предложили провести в Германии в память депортации чеченцев

Бывший советник первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева и идеолог чеченской революции Муса Темишев предложил провести общечеченский митинг в Берлине в годовщину депортации чеченцев — 23 февраля. Об этом написал в Facebook.

По его словам, именно в Германии совершаются «прискорбные деяния» против приезжих из Чечни. «Их сотнями депортируют в Россию, не дают статус беженцев. Даже на убийства чеченцев на территории Германии местные власти обращают мало внимания», — заявил проживающий во французском Страсбурге Темишев.

Уроженец Грозного выступил с просьбой к чеченским политическим деятелям не конкурировать между собой «хотя бы в этот скорбный день». Также он призвал международные общественные движения не устраивать митинги во Франции, так как в этой стране нет проблем с беженцами.

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В 2018 году чеченский блогер Тумсо Абдурахманов рассказал, что европейские страны экстрадируют беженцев в Россию по запросу властей, нарушая Европейскую конвенцию по правам человека.

Депортация чеченцев и ингушей территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Киргизию проводилась в период с 23 февраля по 9 марта 1944 года. Разработчиком операция «Чечевица», которая затронула до 650 тысяч граждан, выступил Лаврентий Берия, приказ об ее осуществлении подписал Иосиф Сталин. В ходе выселения погибли около 100 тысяч чеченцев и 23 тысячи ингушей.

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