В России поставили рекорд по добыче золота

В Хабаровском крае поставили исторический рекорд по добыче золота. В прошлом году предприятия региона России получили 25,2 тонны золота, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Отмечается, что показатель оказался на 1,7 процента выше, чем в 2018 году, хотя золотодобытчики столкнулись с продолжительным паводком. Из-за него приходилось принимать дополнительные меры — откачивать воду с полигонов и укреплять дамбы отстойников.

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В общей сложности горнодобывающие предприятия края перевели в региональный бюджет 6,8 миллиарда рублей налогов. Это на 13 процентов больше, чем за год до этого.

В правительстве пообещали, что все полученные средства пойдут на выполнение социальных обязательств региона перед жителями.

Ранее сообщалось, что в 2019 году российские компании рекордно взяли в долг. Объем привлеченных через выпуск облигаций средств — 2,64 триллиона рублей — оказался наибольшим за всю историю.

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