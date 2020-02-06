Американскому танку снесли башню

Танку американского производства, предположительно, M60, Сухопутных войск Египта, на Синайском полуострове снесли башню. Соответствующий ролик опубликован в Twitter-аккаунте канала CalibreObscura.
В подписи к ролику отмечается, что было уничтожено несколько боевых машин египетской армии.
В феврале CalibreObscura показал снимок танка Т-90 Сирийской арабской армии с поврежденным комплексом электронно-оптической активной защиты «Штора-1».
Ранее CalibreObscura выложил ролик, в котором в танк Т-72М1 Adra попала ракета, предположительно, «Конкурс».
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