Лукашенко призвал защитить белорусов от всякого рода маневров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал защитить граждан страны от последствий «всякого рода маневров наших партнеров». Видеозапись его совещания во Дворце Независимости опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский президент заявил, что нефтеперерабатывающие заводы должны работать, несмотря на обстоятельства. «Мы должны обеспечить нефтепродуктами не только себя, но и выполнить обязательства по поставкам перед партнерами», — подчеркнул он.

«Необходимо иметь планы реагирования на любой возможный вызов, а не закрывать амбразуру телами, когда уже начался бой. Главное — сохранить мир и спокойствие в стране», — подытожил Лукашенко.

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С 1 февраля тарифы на прокачку российской нефти в Европу по магистральному газопроводу «Дружба» выросли на 6,6 процента. Минск настаивал на значительно большем увеличении, которое помогло бы компенсировать потери от «налогового маневра» и поставок грязной нефти, но стороны не пришли к компромиссу. Вернуться к переговорам белорусские власти намерены к лету.

Также Москва и Минск не могут договориться о поставках российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Из-за этого президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился искать возможности альтернативных поставок. Например, в ближайшее время планируется подписать соглашение с Казахстаном.

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