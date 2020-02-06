Беременная актриса дала отпор осудившим ее за откровенный наряд комментаторам

Беременная британская модель и актриса Джоди Тернер-Смит дала отпор комментаторам в Twitter, которые осудили ее за слишком откровенный наряд. Запись появилась в официальном Twitter-аккаунте знаменитости.

33-летняя актриса столкнулась со шквалом критики в социальной сети после того, как она пришла на шоу Грэма Нортона в открытом черном топе, оголяющем ее живот. Многим пользователям не понравилось, что им пришлось лицезреть беременность модели.

«Никто не хочет смотреть на твоего будущего ребенка», «Я не хочу видеть твой живот на ток-шоу», «Это замечательно, что внутри тебя растет маленькое чудо. Но не нужно выставлять это напоказ», — писали они.

Однако Тернер-Смит опубликовала новую фотографию в откровенном наряде и ответила критикующим ее комментаторам. «Мне плевать на ваши презрение к телам беременных женщин, которые появляются на британском телевидении», — написала знаменитость.

В июне 2019 года калифорнийская певица и модель Танерель Стефенс ответила критикам, обругавшим ее внешний вид на церемонии награждения телеканала BET. Они посчитали, что открытое платье ей не подходит из-за свисающей груди. По мнению самой певицы, всем женщинам давно пора перестать заботиться о том, что об их теле думают окружающие.

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