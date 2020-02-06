Сбербанк и Татарстан договорились о сотрудничестве

Сбербанк и правительство Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Соглашение между банком и правительством республики направлено на развитие и внедрение цифровых технологий в Татарстане в приоритетных отраслях экономики и социальной сфере, в частности в здравоохранении, образовании, промышленности, сельском хозяйстве, безопасности и городской среде.

«На сегодняшний день цифровизация — это неизбежный процесс, который проникает во все сферы нашей жизни. Популярность IT-образования только подтверждает это в очередной раз. Я рад, что Сбербанк может поддержать этот процесс и выступить в роли эксперта. Республика Татарстан — лидер цифровизации, здесь хорошо понимают важность трансформации российской экономики», — прокомментировал подписание соглашения президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В рамках сотрудничества банк планирует внедрять собственные продукты и решения для развития цифровой инфраструктуры Татарстана, а также принимать участие в проектах, направленных на поиск решений в вопросах цифровизации региона, говорится в сообщении.

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