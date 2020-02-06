Два стадиона откроют в Подмосковье до конца года в рамках реализации государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Об этом сообщается на сайте областного правительства в четверг, 6 февраля.

Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков уточнил, что речь идет о стадионах «Знамя труда» в Орехово-Зуевском округе и «Труд» в Ивантеевке.

«Население Подмосковья все больше занимается спортом. Все это требует наличия достаточного количества доступных мест для занятия профессиональным и любительским спортом», — заявил Терюшков.

По его словам, на стадионе «Труд» заменили футбольное покрытие на искусственное, оборудовали легкоатлетический сектор с беговыми дорожками и зоной для прыжков. Вместимость трибун составляет 500 человек, говорится в сообщении.

На объекте «Знамя труда» появится искусственное поле с подогревом, универсальная спортивная площадка, беговые дорожки, сектор для прыжков в длину и высоту. Будет возведена трибуна на 2,5 тысячи мест.

В апреле прошлого года Московскую область признали самым спортивным регионом России, при оценке учитывали темпы развития спортивной инфраструктуры.