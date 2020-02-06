Террористы воспользовались уязвимостью Т-72 и подорвали его ракетой

В Сирии террористы уничтожили танк Т-72, принадлежавший правительственным войскам, противотанковой управляемой ракетой. Как сообщает в четверг, 6 февраля, «Вестник Мордовии», машину подвела плохая защита боекомплекта.

По информации издания, инцидент произошел в конце прошлой недели. Джихадистам удалось воспользоваться известной уязвимостью Т-72 и подорвать его боекомплект: после попадания ракеты в борт боевой машины произошел мощный взрыв, который полностью уничтожил танк.

На сирийском Т-72 отсутствовала динамическая защита передней части и бортов, а также быстродействующая противопожарная система, которыми оснащаются, в частности, современные российские Т-90М. В итоге корпус танка был искорежен, а башня отлетела на несколько метров. Как отмечает «Вестник Мордовии», с аналогичной проблемой сталкивались и российские военные, эксплуатировавшие эту машину во время первой чеченской войны — тогда, чтобы снизить вероятность подрыва боекомплекта, танкисты уменьшали его почти в два раза, оставляя снаряды лишь в автоматах заряжания.

В январе в сети появилось видео, на котором было запечатлено попадание ракеты в танк Т-72М1 Adra в сирийской провинции Алеппо. Отмечалось, что боевая машина, скорее всего, была уничтожена советским противотанковым ракетным комплексом «Конкурс».

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