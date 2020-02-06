Болельщица оголила грудь во время турнира по гольфу и смутила игрока

Болельщица оголила грудь во время турнира по гольфу Waste Management Phoenix Open 2020 и смутила американского игрока Уэбба Симпсона. Об этом сообщает The Sun.

Женщина устроила акцию во время 16-го удара Симпсона. Отмечается, что спортсмен заметил это, смутился и на время прекратил игру. Тогда зрительница во второй раз показала грудь, и американец пропустил отведенное для удара время. Тем не менее Симпсону удалось одержать победу и получить приз в размере 1,3 миллиона долларов.

29 октября модель Джулия Роуз показала грудь во время матча финальной серии Главной лиги бейсбола (MLB) между «Хьюстон Астрос» и «Вашингтон Нэшионалс». Свой поступок женщина объяснила тем, что хотела вдохновить других женщин быть сексуальными. В результате она получила пожизненный запрет на посещение соревнований под эгидой MLB.

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