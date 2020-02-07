Власти Подмосковья рассказали о борьбе со свалками

Более 600 незаконных свалок ликвидировали в Подмосковье в прошлом году, специалисты Госадмтехнадзора проверили 6,4 тысячи экологических объектов, сообщил главный государственный административно-технический инспектор региона Олег Баженов. Его цитирует РИАМО в пятницу, 7 февраля.

По его словам, на 30 процентов сократилось количество жалоб от жителей на навалы мусора и свалки.

Кроме того, за прошлый год было инвентаризировано более 26,5 тысячи контейнерных площадок. Их количество увеличилось более чем в три раза, добавил Баженов.

Подмосковные власти несколько лет активно борются со свалками, в регионе действуют несколько программ по очистке территорий. К этой работе в рамках ежегодной акции «Чистое Подмосковье» привлекаются активисты.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев неоднократно заявлял, что регион можно сделать чище только общими усилиями. Он также отмечал растущий интерес жителей к раздельному сбору мусора.