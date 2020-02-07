Определен возможный заработок Меган Маркл после выхода из королевской семьи

После выхода из королевской семьи заработок Меган Маркл может составить сто миллионов долларов, если она согласится на все полученные коммерческие предложения. Об этом сообщает Daily Mail.

Глава канадского агентства по связям с общественностью Command Entertainment Group Саймон Хак (Simon Huck) заявил, что его фирму наводнили «огромные» контракты для жены принца Гарри. «Я даже не могу назвать точное число предложений на первой неделе [после отказа от королевских привилегий]. Она пока ничего не подписывала, но это просто невероятно. Если бы подписала, то получила бы сто миллионов», — определил возможный доход герцогини Сассекской эксперт.

Хак также предположил, что Маркл не станет сниматься для рекламы или выпускать продукцию под своим именем. Вместо этого она напишет книгу или создаст телевизионное шоу, считает канадец, работавший с мировыми знаменитостями, в частности с семьей Кардашьян.

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В январе Меган Маркл заключила контракт со студией Disney на озвучивание персонажей из мультфильмов. Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации, занимающейся сохранением дикой природы и защитой животных от браконьеров.

Принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от звания членов королевской семьи, 8 января. Пара отметила, что планирует стать полностью финансово независимой, однако продолжит поддерживать королеву и «выполнять долг перед Королевой и Содружеством».

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