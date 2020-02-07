Людей с ожирением назвали угрозой мировой экономике

Рост числа людей с ожирением оказывает негативное влияние на мировую экономику, здоровье человечества и общий уровень благосостояния. Об этом говорится в исследовании Всемирного банка «Ожирение: медико-экономические последствия надвигающейся глобальной проблемы».

По оценке Всемирного банка, 44 процента взрослого населения планеты (более двух миллиардов человек) имеют избыточный вес или страдают от ожирения. Этот показатель утроился с 1975 года. Большинство людей с лишним весом (более 70 процентов) живут в странах со средним уровнем дохода, тогда как в бедных странах — около 6 процентов. От вызванных ожирением болезней ежегодно умирают 4 миллиона человек.

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Ожирение оказывает влияние на экономику за счет снижения производительности труда и продолжительности жизни, роста расходов на здравоохранение и социальные выплаты. По прогнозам исследователей, в ближайшие 15 лет связанные с увеличением числа людей с ожирением в развивающихся странах расходы превысят 7 триллионов долларов.

Специалисты призывают правительства регулировать питание населения. Например, они рекомендуют повысить налоги на продукты и напитки с высоким содержанием сахара и проводить в школах лекции о пользе здорового питания. Также предлагается увеличить инвестиции в обнаружение и лечение связанных с ожирением заболеваний.

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