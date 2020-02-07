Пара придумала хитрый способ получать бесплатные напитки в барах

metro.co.uk

Пара из американского штата Алабама разыграла романтичную сцену, чтобы получать бесплатные напитки от незнакомцев в баре. Об этом сообщает газета Metro.

Коринн Миллер (Corinne Miller) вместе с Адамом Кэрроллом (Adam Carroll) поехали в город Атланта, штат Джорджия, чтобы отметить день рождения девушки. На тот момент они находились в отношениях всего месяц, и оба были ограничены в финансах. Тогда пара придумала хитрый способ сэкономить на напитках в барах — разыграть перед посетителями фиктивную помолвку.

На кадрах, снятых в одном из баров, Кэрролл стоит перед Миллер на колене и спрашивает, согласна ли она выйти за него замуж. Та изображает нервный смех, смущается и закрывает правой рукой лицо. Затем она протягивает левую руку и кивает, после чего Кэрролл надевает ей на палец кольцо. За происходящим наблюдали посетители у барной стойки. Когда пара радостно обнялась, очевидцы принялись хлопать в ладони и поздравлять их с радостным событием.

В результате план Миллер и Кэрролла сработал: незнакомые люди начали заказывать для них коктейли за свой счет. Позже пара отправилась в другой бар, где они якобы отмечали помолвку. Там их также угощали бесплатными алкогольными напитками.

Спустя полгода в свой день рождения Кэрролл подготовил для Миллер сюрприз и уже по-настоящему предложил ей руку и сердце. «Я рада, что мы тогда сэкономили на напитках, — шутливо отметила она. — Благодаря этому Адам смог купить мне настоящее помолвочное кольцо!»

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