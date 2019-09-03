Бар наказали за пьяных посетителей

В Австралии владельца корейского бара-ресторана Haru Fusion наказали за то, что несколько посетителей заведения напились до бессознательного состояния. Об этом сообщает ABC News.

По данным полиции, в октябре прошлого года пять человек в течение шести часов выпили 86 шотов с корейским традиционным алкогольным напитком соджу. В итоге посетители ресторана напились до такого состояния, что одна девушка из компании была найдена без сознания возле заведения, а другой мужчина в таком же состоянии лежал на дороге. Остальные члены компании также с трудом держались на ногах или уснули.

В связи с произошедшим Управление по регулированию спиртных напитков, азартных игр и гонок австралийского штата Новый Южный Уэльс наказало ресторан согласно дисциплинарным правилам региона. Управление обязало как самого владельца, так и персонал заведения пройти переобучение, задокументировало произошедшее в специальном реестре инцидентов, а также внесло ряд ограничений в лицензию ресторана.

Австралийские власти охарактеризовали действия сотрудников ресторана как недопустимые, так как такое количество поданных клиентам алкогольных напитков представляло угрозу их жизни.

В отношении Haru Fusion в ближайшее время могут быть предприняты и другие дисциплинарные меры.

Ранее сообщалось, что в Таиланде полиция поймала шестерых туристов в возрасте от 17 до 20 лет, которые купались голыми на пляже Аонанг. Нарушители объяснили, что они выпили много алкоголя и им стало скучно, поскольку все бары были закрыты из-за национального буддистского праздника. Вместо вечеринки они решили поплавать голыми.

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