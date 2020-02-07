Поблизости от Млечного Пути нашли очень редкий объект

Астрономы обнаружили в расположенной поблизости галактике Кокон (NGC 4490) очень редкое двойное ядро. Об этом сообщает издание Science Alert.

Ученые выяснили, что галактика, расположенная в 35 миллионах световых годах от Земли, на самом деле представляет собой две столкнувшиеся галактики, которые находятся на поздней стадии слияния. Одно ядро видно с помощью оптических телескопов, другое скрыто пылью и различимо в инфракрасном и радиочастотном диапазоне спектра. Исследователи и раньше наблюдали эти объекты, однако до сих пор никто не сопоставлял данные и не знал, что в NGC 4490 существует два ядра.

Двойные ядра не являются обычными для спиральных галактик с небольшим красным смещением, то есть находящихся поблизости от Млечного Пути. Известно, что подобная структура существует у другой галактики, называемой Markarian 315. Она относится к сейфертовским галактикам, то есть является активной и порождает мощные выбросы газа. У нее также есть два ядра на расстоянии шести тысяч световых лет друг от друга, в каждом из которых присутствуют сверхмассивные черные дыры.

Двойное ядро может способствовать эффективному проникновению в центр галактики газа, питающего черные дыры.

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