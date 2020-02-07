Сотрудники спа-отелей раскрыли самые непристойные вопросы клиентов

Сотрудники спа-отелей раскрыли самые непристойные вопросы, которые получали от своих клиентов. Об этом сообщает Mirror.

В опросе приняли участие более 30 управляющих гостиниц. Один из них рассказал, как его спросили об опасности секса в горячей ванне, джакузи или в бассейне.

Другой признался, что в день святого Валентина постояльцы заказывали в номер афродизиак, а также взбитые сливки, топленый шоколад и даже горячий воск. Все это им должен был принести «обнаженный дворецкий».

Еще один сотрудник отеля вспомнил, как его попросили настроить телевизионные каналы для взрослых, а также включить эротическую музыку во время спа-процедур.

Его коллега добавил, что гости часто интересуются шумоизоляцией в номерах.

В ноябре 2019 года супругов из Германии выгнали с круизного лайнера из-за того, что те издавали слишком громкие звуки во время секса. Мужчина по имени Фолькер и его супруга Ренэйт занялись сексом и забыли закрыть балконную дверь. После этого Фолькер отправился принимать душ, а Ренэйт вышла на балкон покурить. Тогда в их каюту постучали менеджер корабля и охранник.

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