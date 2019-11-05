Туристов выгнали с круизного корабля из-за слишком громкого секса

Супругов из Германии выгнали с круизного лайнера из-за того, что те издавали слишком громкие звуки во время секса. Об этом сообщает Toronto Sun.

Инцидент произошел на борту корабля Mein Schiff, принадлежащего компании TUI Caribbean. Мужчина по имени Фолькер (Volker) и его супруга Ренэйт (Renate) занялись сексом и забыли закрыть балконную дверь.

После этого Фолькер отправился принимать душ, а Ренэйт вышла на балкон покурить. Тогда, по словам женщины, в их каюту постучали менеджер корабля и охранник. Они велели ей и ее мужу покинуть корабль немедленно, и паре пришлось подчиниться.

Супруги высадились на Барбадосе и забронировали перелет до Парижа, откуда добрались до дома на поезде. Они решили подать в суд на туристическую компанию TUI, потребовать от нее возмещения ущерба, а также компенсации потраченных на дорогу в Германию средств.

Однако представитель компании заявил, что они имели право на решение высадить пассажиров, поскольку их поведение угрожало комфортному пребыванию других гостей.

В августе туристы выпали с балкона во время занятия сексом на глазах у публики во Франции. 30-летний британский путешественник и его 28-летняя спутница из Канады отдыхали в Ницце. По словам очевидцев, пара очень страстно занималась любовью на балконе своих апартаментов, а затем потеряла равновесие и упала вниз.

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